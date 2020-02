Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

Histoire populaire et sensationnelle

La pièce qui avait remporté le prix Gratien Gélinas en 2016 est présenté à l’Espace Libre jusqu’au 8 février. Histoire populaire et sensationnelle aborde les thèmes de l’héritage et des structures sociales. Avec humour, on découvrira Zandré qui fait son entrée dans l’âge adulte et qui décide de quitter la maison familiale. Il découvrira rapidement qu’il n’a pas les connaissances pour vivre à l’extérieur de chez ses parents. Christian Bégin, Philippe Boutin, Sébastien David, Jacques L’Heureux et Gabriel Plante sont de la distribution de cette pièce.

Ce soir à 20h à l’Espace libre – 1945, rue Fullum

Je sors

Théâtre

Bande de bouffons

Jean-Philippe Lehoux s’est inspiré d’une conférence du philosophe Alain Deneaul pour écrire cette pièce sur le thème de la colonisation. Avec cette œuvre, mise en scène par Jacques Laroche, le spectateur plongera au cœur de l’ADN canadien où les embrouillements identitaires sont nombreux.

Ce soir à 19h30 à la Maison de la culture Côte-des-Neiges – 5290, chemin de la Côte-des-Neiges

Cinéma

Papicha

Ce long métrage de Mounia Meddour trace le portrait d’une jeune femme de 18 ans, Nedjma, qui souhaite plus que tout devenir une grande styliste. Habitant dans un Alger de plus en plus oppressé, l’étudiante doit vendre ses créations dans une boîte de nuit. Nedjma se battra aussi pour avoir sa place, malgré les nombreuses interdictions, en organisant des défilés de mode.

Sorti en salle le 31 janvier

Musique

Motezuma & Antonio Vivaldi

L’Ensemble Caprice présentera ce soir l’opéra Motezuma, de Vivaldi, dont la musique a été partiellement perdue. Matthias Maute, à la tête de l’ensemble, a reconstruit l’œuvre qui met en vedette l’empeur aztèque Montezuma et le conquistador Fernando Cortés. La pièce sera présentée ce soir en version concert avec des textes lus par des acteurs.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie – 1339, rue Sherbrooke Ouest

Humour

Olivier Martineau

L’humoriste à l’univers un peu champ gauche nous revient ce soir avec un tout nouveau spectacle intitulé Parfa. Olivier Martineau a le don de nous faire vivre des moments de délire pure avec son humour surprenant et unique. Il avait attiré pas moins de 60 000 spectateurs lors de son premier one-man show.

Ce soir à 20h au Monument-National – 1182, boulevard St-Laurent

Théâtre

MacBeth Muet

La compagnie de théâtre La fille du laitier nous fait découvrir le classique de William Shakespeare, toutefois sans un mot! L’œuvre a été inspirée par les film muet. Avec une bonne touche d’humour, on retrouvera les Macbeth dans leur course au pouvoir qui inclus magie et guerre. Une bande sonore accompagne les interprètes tout le long de la pièce.

Ce soir à 19h30 à la Maison de le culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Je reste

Livre

Éclipse électrique

Dans ce premier livre de fiction, Melissa Bull nous fait découvrir des personnages dans différents quartiers de Montréal. Vingt-trois nouvelles compose Éclipse électrique qui amène à réfléchir sur nos relations. On retrouvera entre autres un père, un amant et une infirmière.

En librairie dès aujourd’hui

Album

Nés pour aimer – Mort Rose

Mort Rose a fait paraitre vendredi dernier son tout premier album, intitulé Nés pour aimer. Le quatuor montréalais nous plonge dans leur univers coloré avec des sonorités rétros assumées et des touches de rock brit et de pop. Les paroles à la fois humoristiques et léchées font de cet album un véritable bonbon.

Sorti le 31 janvier

EP

Ressusciter les stigmates – Loïc April

Dans ce tout nouvel EP, Loïc April troque ses guitares pour un mellotron. Le musicien a construit ses chansons en se basant sur la structure des chansons pop-rock faites depuis cinquante ans. Les sons rétros et futuristes se mélangent avec grâce et donne un résultat fort intéressant.

Sorti le 31 janvier