Kieran Craig fait tout pour les Olympiques

Les Olympiques de Gatineau ont profité d’une excellente performance de l’attaquant Kieran Craig pour arracher un gain de 5 à 4 en tirs de barrage aux Foreurs de Val-d’Or, mardi, au Centre air Creebec.

Craig a participé à tous les filets de son équipe et a terminé la rencontre avec un but et trois mentions d’aide.

Avant la fusillade, toute l’action s’était déroulée pendant les deux premiers engagements. Les Olympiques ont d’abord pris les devants 3 à 1 au premier vingt, mais les Foreurs ont eu un sursaut d’orgueil et sont sortis forts lors de la période médiane.

Trois buts, dont deux en avantage numérique, ont permis à Val-d’Or d’y croire à nouveau. Une réussite de David Aebischer avec sept minutes à faire à la deuxième période a envoyé tout le monde en prolongation par la suite.

Dans la défaite, Nicolas Ouellet et Thomas Pelletier ont bien fait avec chacun trois points.

Les Islanders l’emportent de peine et de misère

À Halifax, 15 secondes de prolongation auront été suffisantes aux Islanders de Charlottetown pour venir à bout des Mooseheads, et ce, par la marque de 3 à 2.

Cédric Desruisseaux est celui qui a joué les héros pour les visiteurs. Brett Budgell et Thomas Casey ont été les autres marqueurs de l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est une défaite crève-cœur pour le gardien Alexis Gravel, qui a bloqué 37 tirs dans ce match, étant tout de même élu première étoile de la rencontre. Senna Peeters, en avantage numérique, et Zack Jones ont obtenu les buts d’Halifax.