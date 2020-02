La politique n’a pas la cote

Si l’on regarde les rares candidats vraisemblables à la direction du PLQ, du PQ et du Parti conservateur du Canada en attente de chef, force est de conclure à une disette de candidats qui réussissent à s’imposer par leur personnalité exceptionnelle.

Nous sommes en face de personnes, certes de qualité, mais dont on ne peut pas dire qu’elles marqueront par leur vision politique, leur expérience passée et encore moins par leur audace dans leurs partis respectifs.

La période politique n’est pas faste. Les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés, et qui sont en général interreliés et dépendent de la situation internationale, sont limités dans leur solution par le recul de la souveraineté des pays. Ils éloignent nombre de citoyens qui croient que l’attrait du pouvoir ne passe plus par la politique dans nos démocraties.

Autoritaires

Le pouvoir politique, ce sont des dictateurs qui le possèdent, comme Xi Jinping en Chine, des personnalités autoritaires comme Narendra Modi en Inde, ou des populistes comme Donald Trump aux États-Unis.

En Occident, peu de dirigeants atteignent un taux de popularité élevé. Le président français Emmanuel Macron vit sur la corde raide, sa popularité personnelle ne dépassant pas les 30 %. Boris Johnson, qui a sorti le Royaume-Uni de l’Europe le 31 janvier dirige un pays on ne peut plus divisé par le Brexit.

Au Canada, les politiciens n’ont ni la cote ni le respect de grands groupes d’électeurs. Seul François Legault maintient une étonnante et spectaculaire popularité (60 % de Québécois, dont 70 % de francophones, lui accordent leur appui), et ce, depuis l’élection de son parti. Son absence de prétention, son honnêteté convaincante, sa surprenante capacité de demeurer fidèle aux désirs de son électorat – ce qu’on lui reproche à gauche en particulier – détonnent dans le paysage politique.

Les politiciens n’ont plus la cote, car les héros d’aujourd’hui le sont devenus grâce à l’industrie de la technologie. Ce sont des surdoués milliardaires à l’ego surdimensionné, à l’exception de Bill Gates peut-être, qui a étonnamment conservé un humanisme et qui consacre sa vie au mécénat.

Opinion publique

Les politiciens actuels ne commandent plus le respect d’antan, ce qui se comprend, mais l’opinion publique n’est ni tendre ni portée à leur faire confiance. De plus, tout élu risque de voir sa vie privée exposée dans les réseaux sociaux et relayée par les médias traditionnels.

Qui veut payer un prix pareil ? D’ailleurs, les salaires des élus sont souvent moindres que ceux des hauts fonctionnaires, et même le premier ministre reçoit un salaire bien inférieur à celui des médecins du Québec.

Ce n’est pas pour l’argent que les candidats choisissent la politique. Il faut donc admettre qu’il existe encore des personnes préoccupées par le bien-être collectif qui aspirent à entrer à l’Assemblée nationale pour changer les choses. Il reste donc des vertueux, habités par des idéaux, qui n’attendent ni reconnaissance ni avantages pour eux-mêmes. Ceux-là, par leur présence, freinent le cynisme ambiant et sauvent l’honneur. Mais des forts en gueule démagogiques piaffent, eux, d’impatience.