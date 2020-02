La sécurité avant tout pour les usagers

La Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) a décidé d’agir depuis quelques années dans le dossier de la sécurité pour les amateurs de quad. On a ainsi mis sur pied divers mécanismes pour assurer leur sécurité lors des randonnées.

« Il est certain que nous sommes très heureux de l’annonce du gouvernement pour sa volonté de rendre plus sécuritaire la pratique de notre activité, affirme d’entrée de jeu le directeur général de la Fédération, monsieur Danny Gagnon. Nous sommes confiants qu’une formation pour les guides et pour les usagers va permettre d’éliminer plusieurs problèmes qui sont vécus présentement en randonnée, notamment avec des touristes. Nous avons été invités à une table de travail avec d’autres spécialistes du milieu des véhicules hors route afin d’aider à créer les nouvelles normes qui vont régir le tout. Nous allons nous faire un devoir d’y être présents et de mettre de l’avant certaines de nos pratiques que nous avons déjà mises en place. »

Il est certain qu’avec l’encadrement mis de l’avant par le gouvernement, les choses ne seront plus pareilles pour les entreprises. « Les entreprises qui offrent des services de guides et de locations aux touristes vont certainement trouver les choses un peu plus difficiles à l’avenir. Mais il faut comprendre que ce sera pour le bien de tout le milieu du véhicule hors route. »

HABITUDE ÉTABLIE

Depuis plusieurs années, la Fédération offre des cours de formation pour la conduite des véhicules hors route.

« En 2019, nous avons formé 2229 personnes dans le cadre de notre cours de formation de conducteur de véhicules hors route. Ils ont eu une partie théorique et une partie pratique sur le terrain. Ils ont pu parfaire leur connaissance du véhicule et des comportements de la machine dans diverses situations. Il s’agit d’un cours d’une durée de six heures. »

Cela vous permettra de vous rafraîchir la mémoire sur comment agir dans certaines circonstances. Dispensé par des moniteurs reconnus par la FQCQ, le cours représente un déboursé de 85 $ plus les taxes. Vous devez fournir certains équipements essentiels, soit un véhicule conforme à la loi, le casque protecteur avec visière ou des lunettes protectrices, gants, bottes, ou chaussures qui couvrent les chevilles. N’oubliez pas d’apporter les vêtements adéquats pour le temps de l’année où vous allez suivre votre cours. La formation est reconnue par les plus hautes instances du milieu du quad au Canada. Il est né d’une association entre l’Institut de la sécurité en quad du Canada, le ATV Safety Institut et le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route (CVHR). Il porte le nom de ATV Rider Course de l’ISAC. Ce cours vous permettra d’accroître vos connaissances en matière de sécurité et de pratiquer des exercices de conduite de base dans un environnement contrôlé. Il vous permet également de prendre conscience de vos capacités et de celle du véhicule que vous conduisez, quelle que soit la situation que vous aurez à vivre.

Plusieurs aspects de la conduite d’un véhicule hors route sont passés à la loupe. Il sera aussi question d’éléments de base comme l’habillement et la reconnaissance des signaux que l’on peut employer lorsque l’on circule en VTT. On vous indiquera de petits trucs très utiles comme la procédure de démarrage et d’arrêt et surtout, comment bien connaître le positionnement des commandes du véhicule que vous conduisez pour développer de bons réflexes durant la conduite. On insistera aussi sur la bonne posture à adopter, le changement de vitesse, le freinage et le stationnement.

VIRAGES, FREINAGE ET STRATÉGIES

Lorsque l’on circule en quad ou en côte à côte, il faut faire plusieurs manœuvres selon les conditions du terrain où on circule. Dans le cours, il y a une section portant sur les virages avec des règles de base à suivre et comment se comporter en cas de virages serrés ou rapides. Vous recevrez aussi quelques trucs pour comprendre et pratiquer le transfert de poids afin de négocier tout type de virages. Pour le freinage, vous apprendrez différentes techniques qui assureront un arrêt sécuritaire. Grâce à diverses techniques de conduite, qui vous seront expliquées, accompagnées d’images concrètes, vous serez placés en contexte de situations qui peuvent survenir en randonnée, vous permettant ainsi d’adopter la meilleure stratégie de conduite. Il peut paraître simple de franchir un obstacle lorsque l’on circule en VTT. Pourtant, dans les faits, ce n’est pas toujours si facile. On vous fera connaître les techniques adéquates pour franchir un obstacle sans incident. Il sera question aussi de comment monter, traverser perpendiculairement et descendre une pente avec des techniques adéquates pour circuler de façon sécuritaire sur un terrain vallonné.

En développant de saines habitudes de conduites et une bonne lecture du terrain où vous circulez, vous allez pouvoir vivre de très belles aventures dans les sentiers de quad du Québec.