Le plan a rapidement déraillé, mais...

Avant la rencontre, Claude Julien disait espérer voir sa troupe amorcer le match en lion. En raison du virus affaiblissant certains de ses joueurs, il valait mieux éviter de jouer du hockey de rattrapage. Disons que le plan n’a pas été suivi.

« On s’est bien battu. On est revenu de l’arrière malgré un déficit de trois buts. Nous avions absolument besoin de cette victoire. En deuxième et troisième périodes, nous avons démontré que nous avions du caractère. »

– Ilya Kovalchuk

« On est sorti à plat, mais on est parvenu à revenir de l’arrière. Tout le monde est excité [par cette victoire]. À 4 à 3, nous étions confiants de l’emporter. Le sentiment est demeuré inchangé, même lorsqu’ils ont créé l’égalité. »

– Nick Suzuki

À son quatrième départ de la saison, Charlie Lindgren est enfin parvenu à signer une victoire. Il s’agissait de son premier gain depuis le 6 avril 2019. Pourtant, la soirée avait bien mal commencé.

« C’est l’un de mes pires buts accordés dans la LNH [celui de Miles Wood]. Ça n’a pas été un départ facile, mais je vais bien dormir sachant que mon

dernier arrêt a fait la différence. »

– Charlie Lindgren

Auteur du deuxième but du Canadien, Nate Thompson s’est donné des airs de Connor McDavid en contournant facilement Will Butcher et en servant une belle feinte à Louis Domingue.

« Merci, je vais prendre le compliment ! J’avais de l’espace, j’ai pris de la vitesse et je me suis rendu au filet. Et voilà ! »

– Nate Thompson