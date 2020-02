Le triomphe de Sam Breton

Photo Jean-François Desgagnés L’humoriste Sam Breton file le parfait bonheur depuis le début de sa tournée Au pic pis à pelle. « Je navigue de salle en salle avec grand bonheur. Les gens sont au rendez-vous et on est complet partout où on passe. Je suis vraiment très heureux », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.