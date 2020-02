LNH: de la «marchandise» disponible sur les étagères

La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est fixée au 24 février et certaines équipes tenteront de refiler des joueurs d’expérience à des formations ayant des chances logiques de gagner la coupe Stanley.

Déjà, plusieurs noms se retrouvent au cœur des spéculations et des rumeurs. Chez le Canadien, Jeff Petry, Tomas Tatar, Marco Scandella et Ilya Kovalchuk sont souvent évoqués lorsqu’il est question d’échanges. Ailleurs dans la LNH, Jean-Gabriel Pageau, Chris Kreider et Kasperi Kapanen pourraient changer d’adresse aux yeux de quelques observateurs.

Voici une liste de hockeyeurs susceptibles de faire leurs valises au cours des jours à venir.

Ilya Kovalchuk (MTL), 36 ans, 19 points en 29 matchs, 700 000 $ sur la masse salariale, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Jean-Gabriel Pageau (OTT), 27 ans, 32 points en 50 matchs, 3,1 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Jeff Petry (MTL), 32 ans, 33 points en 54 matchs, 5,5 millions $, joueur autonome sans compensation après 2020-2021

Chris Kreider (NYR), 28 ans, 35 points en 50 matchs, 4,63 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Tomas Tatar (MTL), 29 ans, 49 points en 54 matchs, 5,3 millions $, joueur autonome sans compensation après 2020-2021

Kasperi Kapanen (TOR), 23 ans, 28 points en 51 matchs, 3,2 millions $, joueur autonome avec compensation après 2021-2022

Alec Martinez (LA), 32 ans, sept points en 50 matchs, 4,63 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Alex Galchenyuk (PIT), 25 ans, 17 points en 43 matchs, 4,9 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Marco Scandella (MTL), 29 ans, 10 points en 44 matchs, 4 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Brenden Dillon (SJ), 29 ans, 13 points en 53 matchs, 3,27 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Rasmus Ristolainen (BUF), 25 ans, 24 points en 52 matchs, 5,4 millions $, joueur autonome sans compensation après 2021-2022

Shayne Gostisbehere (PHI), 26 ans, 12 points en 40 matchs, 4,5 millions $, joueur autonome sans compensation après 2022-2023

Tyler Toffoli (LA), 27 ans, 29 points en 52 matchs, 4,6 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Matt Dumba (MIN), 25 ans, 16 points en 51 matchs, 6 millions $, joueur autonome sans compensation après 2022-2023

Mikael Granlund (NSH), 27 ans, 18 points en 45 matchs, 5,75 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Sami Vatanen (NJ), 28 ans, 23 points en 47 matchs, 4,9 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Ryan Donato (MIN), 23 ans, 15 points en 45 matchs, 1,9 million $, joueur autonome avec compensation après 2020-2021

Ron Hainsey (OTT), 38 ans, 11 points en 45 matchs, 3,5 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

Alexandar Georgiev (NYR), 23 ans, moyenne de 3,11 et taux d’efficacité de ,910 en 23 matchs, 793 000 $, joueur autonome avec compensation à la fin de la saison

Robin Lehner (CHI), 28 ans, moyenne de 2,86 et taux d’efficacité de ,922 en 29 matchs, 5 millions $, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison

*Statistiques en date de mardi après-midi