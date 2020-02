Magasinage à rabais en transport en commmun: 5 stations de métro à proximité d’un entrepôt

Connaissez-vous bien les adresses qui entourent les différentes stations de métro de Montréal? Sachez qu’il y a plusieurs adresses de shopping connues et d’autres secrètes, à quelques pas du métro, qu’il vous faut absolument découvrir. Cette semaine, je vous présente donc un parcours d’entrepôts, situés tout près de cinq stations de métro, un peu partout en ville!

1. Métro Namur : Le Château Entrepôt

Photo courtoisie

Du plus loin que je me souvienne, Le Château Entrepôt, situé sur la rue Jean-Talon a toujours été l’une des destinations les plus prisées, pour se dénicher une robe de soirée ou de bal, à prix doux. Le gigantesque espace est divisé en plusieurs sections : les accessoires, les souliers, les vêtements prêt-à-porter pour femmes d’un côté et des hommes de l’autre. On peut dénicher plusieurs pièces des collections précédentes à petits prix. Des articles sont soldés à partir seulement cinq dollars et des soldes allant jusqu’à 85% de rabais battent présentement leur plein.

*À 2 minutes à pied du métro : 5255 rue Jean-Talon Ouest, Montréal

2. Métro Laurier ou Rosemont : L’entrepôt Jeans, Jeans, Jeans

Photo courtoisie

L’une des adresses les mieux gardés de Montréal, se trouve à quelques pas du Métro Laurier ou Beaubien : Jeans, Jeans, Jeans. C’est donc, dans le quartier Mile-End, que les chasseurs d’aubaines se donnent rendez-vous pour se procurer des paires de denim griffés Calvin Klein, Levi’s, Diesel, G-Star, Guess, Jack & Jones, Parasuco et plus encore, jusqu’à deux fois moins cher qu’ailleurs. Que vous cherchiez un jean taille haute ou taille basse, délavé ou encore de couleur foncé, tous les styles sont disponibles sous le même toit. L’expérience client est hyper personnalisé et un service gratuit d’ourlet est mis à votre disposition.

* Environ 11 minutes à pied du métro: 5575 Avenue Casgrain, Montréal

3. Métro Mont-Royal : ALDO Entrepôt

Photo courtoisie

La chaîne Aldo Chaussures n’a plus sa réputation à faire. Année après année et saison après saison, les modèles de chaussures sont plus tendances que jamais. Toutefois, les différents entrepôts en ville ne sont pas tous accessibles en métro. J’ai toutefois trouvé la location de la boutique sur l’Avenue Mont-Royal, qui offre plusieurs promotions sur les sandales, les souliers, les bottes, jusqu’à 70% de rabais. En fait, mettez la main également sur les bijoux, les sacs à main, les foulards et les tuques à petits prix.

*À 3 minutes à pied du métro : 911 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal

4. Métro Beaubien : La Vie en Rose Entrepôt de la Plaza St-Hubert

Photo courtoisie

Dieu, merci que le métro existe! Sur la Saint-Hubert qui est présentement inaccessible aux automobilistes (vive la construction!), le cyclisme et le transport en commun sont les seuls moyens de se rendre aux divers commerces de la Plaza St-Hubert. Outre que les boutiques spécialisées en tenues de soirée et des robes de mariage, on y retrouve l’entrepôt de la Vie en Rose. Les soldes alléchants attirent les clientes avec une grande sélection de soutien-gorge, de lingerie, de pyjamas, de vêtements d’intérieur et plus encore. Avec la Saint-Valentin qui approche, c’est l’occasion de vous dégoter une tenue sexy!

*À 2 minutes à pied du métro: 6507 rue Saint-Hubert, Montréal

5. Métro de l’Église : Mondo Perfecto

Photo courtoisie

Vous avez envie d’épargner gros sur des vêtements pour toute la famille? Rendez-vous à la boutique Mondo Perfecto, situé sur la rue Wellington, à Verdun. On y propose une bonne sélection de vêtements de tous les styles, pour tous les goûts et pour toutes les occasions pour hommes et pour femmes à des prix d’entrepôt. Ne manquez pas les soldes sur les manteaux d’hiver à 79$ au lieu de 120$.

*À 2 minutes à pied du métro : 4413-2 rue Wellington, Verdun