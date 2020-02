Omy Laboratoires: des entrepreneures québécoises au-devant de leur industrie grâce à l’intelligence artificielle

Le succès retentissant que les fondatrices d'Omy Laboratoires ont connu durant la dernière année les propulse encore à vive allure: Andrea Gomez et Rachelle Séguin ont le vent dans les voiles avec leurs produits sur mesure conçus grâce à l'intelligence artificielle.

Fortes de leur passage à l’émission de télévision Dans l’œil du dragon et nourries d’un bouche-à-oreille qui ne cesse de faire des adeptes, les jeunes entrepreneures souffleront la première bougie de leur ligne de cosmétiques dans un mois, avec en tête leurs aventures prochaines.

Rachelle, présidente et chimiste spécialisée en cosmétologie, et Andrea, directrice générale, reviennent sur la dernière année avec grand enchantement. «On a lancé nos produits le 27 mars 2019, mais la vraie lancée s’est faite quand on est allé à l’émission Dans l’œil du dragon», affirme Rachelle. «On est passé d’une start-up à une vraie compagnie», renchérit Andrea.

Les résultats parlent d’eux-mêmes: «On a eu une augmentation de vente de 900% d’un mois à l’autre [...] Quand on est passé, on avait environ 30 000$, et tout de suite après, le 30 000, on l’a fait en 3 jours», raconte Andrea. Agrandissement de leur laboratoire, embauche de huit employés en six mois, internationalisation de leur marque; leur expansion s’est accélérée.

Une technologie éprouvée

Si la personnalité chaleureuse des deux entrepreneures de Québec contribue assurément à leur succès, celui-ci demeure par-dessus tout attribuable à la qualité des technologies qu’elles emploient et à la minutie dont elles font preuve pour révéler l’efficacité de leurs produits sur mesure.

SkinIA, le logiciel utilisé par les chimistes d’Omy pour concevoir les produits personnalisés de leurs clientes, est un mélange d’intelligence artificielle et d’algorithmes. L’utilisatrice remplit d’abord un formulaire portant sur ses allergies et ses problématiques connues (rougeurs, acné, sécheresse, eczéma). Puis, au moyen d’un autoportrait, le logiciel analyse différents paramètres dont ses taches pigmentaires, ses ridules et ses pores de peau. Par un score comparatif généré par les algorithmes, mais aussi grâce au questionnaire, Omy obtient la formule idéale de la cliente.

«Juste pour les crèmes, on a plus de 4 000 formules», lance Andrea.

Réalisant le manque d’expertise dans le domaine au Canada, Rachelle avait découvert la technologie d’analyse de peau 3D en Europe, avant d’en ramener le concept ici. «J’ai parlé à plusieurs compagnies canadiennes et la plupart vont faire sous-traiter la production et s’occuper juste de la commercialisation [...] Nous, on tenait à créer notre lab et avoir notre innovation», explique-t-elle.

Courtoisie - Omy Laboratoires - Geneviève Lesieur

Omy Laboratoires est donc devenue la première entreprise au Canada à offrir des cosmétiques au moyen de SkinIA et reste à ce jour la seule compagnie au monde à proposer un fond de teint sur mesure par le moyen de cette technologie.

La composition de la crème de jour que Rachelle a rigoureusement développée est l’une de ses plus grandes fiertés jusqu’à présent. «Elle est tellement clean. En termes d’ingrédients, elle est conservée avec des prébiotiques. C’est super difficile à faire», dit-elle. Et cela crée d’ailleurs des envieux. Plusieurs compagnies l’approchent pour connaître sa recette miracle, sans silicone, sans parabène, ni aucun agent de conservation.

Aux petits soins

La gamme personnalisée d’Omy Laboratoires compte à ce jour une crème de jour, une crème de nuit, un fond de teint ainsi qu’un sérum. Avec moins de 1% de taux de retour, Rachelle et Andrea demeurent soucieuses de concevoir la formule gagnante pour chaque cliente et offrent sans frais la possibilité de refaire un soin si désiré. Leur but? La satisfaction ultime. «Quand tu trouves une formule qui te convient, tu n’as plus envie de changer», affirme Rachelle.

Omy propose une foule d’autres soins pour le visage, soins pour le corps et maquillage. Parmi ceux-ci, on retrouve une eau aquifère provenant d’une source de la région de Kootenay en Colombie-Britannique, une mousse nettoyante avec extrait de baie de goji, un mascara végane à base de camomille, en plus de rouges à lèvres et fards à joues aussi véganes et de couleurs naturelles.

Courtoisie - Omy Laboratoires - Geneviève Lesieur

Déployer ses tentacules

Si 2019 a été particulièrement charnière pour Omy Laboratoires, 2020 sera d’autant plus chargée en projets. En plus de nouveaux produits, dont le très attendu contour des yeux, l’équipe planche présentement sur un concept écologique de remplissage d’eau micellaire qui sera offert dans différents salons d’esthétique.

Des installations éphémères dites «pop up labs» se déploieront dans divers centres commerciaux où des chimistes feront des mélanges sur mesure pour la clientèle. Les deux partenaires s’attaqueront aussi au marché américain, en plus d’accomplir une mission commerciale en France.

Psst! Dernière nouvelle, mais non la moindre: les fondatrices d’Omy ont une grande nouvelle pour les propriétaires de salons professionnels. Elles lanceront une deuxième gamme de produits spécialement pour les commandes d’esthétique. De quoi garder les adeptes de la marque en haleine!