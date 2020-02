Pavel Buchnevich déplait à son entraîneur

L’entraîneur-chef des Rangers de New York, David Quinn, n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer pourquoi il avait décidé de clouer l’attaquant Pavel Buchnevich au banc lors de l’affrontement des siens contre les Stars de Dallas, lundi.

«Je n’ai pas aimé sa façon de jouer, même pas du tout», a dit le pilote de 53 ans pendant son point de presse d’après-partie.

Selon le shiftchart.com, Buchnevich a été utilisé un peu plus de huit minutes en première période, environ quatre minutes en deuxième et moins de deux minutes en troisième.

Le Russe de 24 ans avait pourtant touché la cible durant le premier vingt, inscrivant son 10e but de la campagne.

Ce n’est pas nouveau que Quinn critique l’ardeur au travail de son patineur.

«Il doit jouer mieux, a-t-il dit en octobre 2018. C’est un joueur talentueux. Il y a de l’inconstance dans son jeu et nous avons de hautes attentes pour lui. Il devrait d’ailleurs avoir le même type d’attente pour lui-même.»

Plus d’un an plus tard, il semble que Buchnevich n’a toujours pas saisi le message de son entraîneur.