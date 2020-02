REM: QS réclame la mise en place rapide de mesures d’atténuation pour les résidents de Deux-Montagnes

Québec solidaire a déposé mardi une pétition de 2000 noms pour réclamer la mise en place rapide de mesures d’atténuation pour les résidents de Deux-Montagnes fortement affectés par les travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM).

«Ça fait plusieurs mois que le gouvernement sait que les mesures d’atténuation actuellement prévues vont doubler, voire tripler le temps de transport des usagers du train de banlieue de Deux-Montagnes, et pourtant, rien n’a encore été fait pour rectifier le tir. On sent qu’il y a un manque d’empathie de la part des élu-es caquistes», a déploré la députée Ruba Ghazal, par voie de communiqué.

Les signataires de la pétition réclament plus de flexibilité dans les trajets alternatifs au REM avec, entre autres, la mise en place des navettes en partance de chaque gare de la ligne vers le centre-ville.

«Pour les 15 000 usagers qui empruntent la ligne de Deux-Montagnes, subir des trajets de trois ou quatre heures par jour pour se rendre au travail, c’est complètement indécent. Si rien n’est fait pour rectifier le tir, il y a un gros risque que ces personnes se tournent de nouveau vers l’auto solo, ce qui est contraire à nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre», a ajouté Ruba Ghazal.

En entrevue à QUB radio le 15 janvier dernier, le ministre de l’Environnement et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, a reconnu que malgré la mise en place de mesures d’atténuation pour la somme de 200 M$ jusqu’ici, la fermeture en mars du tunnel sous le mont Royal en raison des travaux de construction du REM aura un impact majeur sur les usagers du train de banlieue de Deux-Montagnes.

«Effectivement, on peut parler de deux heures et un peu moins supplémentaires par jour pour les personnes les plus impactées», avait-il admis.

Le ministre a défendu néanmoins le projet qui «sera un service tout simplement absolument formidable» pour les gens de sa circonscription. «C’est un projet majeur [le REM] que, personnellement, je cautionne depuis le début, parce que ça va réellement faire une différence positive pour les gens de Deux-Montagnes et les gens de la région de Montréal», avait-il insisté.