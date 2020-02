Repentigny: Sébastien Lafleur présente Cycle

Sébastien Lafleur présente l’exposition Cycle au Centre d’art Diane-Dufresne situé à Repentigny. Jusqu’au 8 mars, les gens découvriront un projet d’installations sculpturales, vidéo et d’impression numérique gravitant autour des notions de mouvement, d’espace et de temporalité.

Photos Annie Garofano, Pascale Vallée

Denyse Peltier, présidente de la Commission arts, culture et lettres de Repentigny, est en compagnie de l’artiste Sébastien Lafleur et de François Renaud, chef de section, arts visuels, et conservateur, Centre d’art Diane-Dufresne.

Richard Langevin, le conjoint de Diane Dufresne, est en compagnie de l’artiste Sébastien Lafleur.

Katrine Courtemanche, chef de division culture, est accompagnée de Michel Robidas, le grand créateur de costumes, entre autres de la robe-théâtre de Diane Dufresne.

La création de Sébastien Lafleur s’oriente autour de la sculpture, la vidéo et le dessin. Anne-Marie Bousquet, conseillère en communications, est en compagnie de Manon Fortin, directrice du Service des arts, de la culture et des lettres.

La beauté de la nature à Tremblant

Lundi soir, j’ai fait un séjour à Tremblant et j’ai aperçu Charles-Étienne Bermand, membre de l’équipe Bantam des Montagnards Sainte-Agathe–Mont-Tremblant, en train de nourrir un chevreuil.

Daniel Desjardins, DG de la Fondation médicale des Laurentides et des pays d’en haut, est en compagnie de proches collaborateurs, Pierre Plouffe, Partick Bermand et Maude Gaudreault, d’Engel & Völkers Tremblant.

Les invités du Rocket

Les joueurs des Montagnards Sainte-Agathe–Mont-Tremblant Atome BB ainsi que l’entraîneur-chef, Jean Philippe Dubé et ses adjoints Sébastien Richer, Yan Danis, l’ancien gardien de but du Canadien et Jean-Philippe Lachaine étaient les invités du Rocket de Laval.