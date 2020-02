La mairesse Sue Montgomery mise en demeure par l’administration Plante

L’administration de la mairesse de Montréal Valérie Plante a fait parvenir une mise en demeure à la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, a appris TVA Nouvelles.

Il s’agit du dernier développement concernant la situation conflictuelle entre les deux politiciennes.

Dans la foulée du rapport du contrôleur général sur le harcèlement psychologique, Sue Montgomery avait mentionné que l’arrondissement avait une « longue histoire de corruption. »

Elle faisait notamment allusion à l’ancien maire de l’arrondissement et de Montréal Michael Applebaum reconnu coupable de corruption tout en ajoutant que «les mêmes fonctionnaires de l’arrondissement y sont depuis de nombreuses années» et que ce fait «la troublait».

Dans sa mise en demeure, la Ville juge que ces affirmations ne sont pas appuyées par des faits et s’avèrent dénuées de tout fondement.

«Plus particulièrement, vos propos sont de nature à mettre en cause la probité et l’intégrité de l’administration de l’arrondissement et portent atteinte à la réputation de ses fonctionnaires, dont le directeur. Ils sont également de nature à nuire à la saine administration de l’arrondissement, du fait de leurs répercussions chez les employés de celui-ci», peut-on lire dans la mise en demeure.

La Ville exige que Mme Montgomery cesse immédiatement toute déclaration publique mettant en cause la probité et l’intégrité de l’administration de l’arrondissement, incluant ses fonctionnaires, dont le directeur.