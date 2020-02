Une réflexion utile

Le président de la Commission scolaire des Phares, Gaston Rioux, que j’ai connu alors qu’il était président de la Fédération des comtés de parents du Québec et que j’étais président de la CSQ, m’a fait parvenir cette lettre ouverte en souhaitant que je la rende accessible à un public plus large.

Celui-ci faisait déjà preuve de grande retenue et de réflexion lorsqu’il était à la tête des comités de parents en sachant soupeser les enjeux avec justesse et en s’employant à développer un cadre harmonieux avec les différents partenaires. Ce fut un plaisir de reprendre une conversation sur l’éducation avec celui qui fait encore preuve de réaliste et ne prétend pas que tout est parfait en éducation, mais qui croit énormément au vertu de la réflexion et du dialogue. Avec une pointe d’humour, il me mentionnait que si le gouvernement peut prendre une couple d’années pour réfléchir sur le traitement des bouteilles vides, il pourrait en faire tout autant sur les changements qui favoriseront vraiment la réussite éducative.

Ci-dessous, la lettre ouverte de Gaston Rioux

Un réseau d’éducation en péril

Après mûre réflexion, et en anticipant les dégâts que peut produire le projet de loi no 40 en éducation, s’il est adopté, je désire m’exprimer sur ce dossier qui m’atteint profondément dans mes valeurs.

Personnellement, je suis engagé directement en éducation depuis 2004, J’ai été membre d’un conseil d’établissement pendant six ans, président d’un comité de parents pendant cinq ans, commissaire-parent pendant quatre ans, vice-président à la Fédération des comités de parents du Québec pendant deux ans et président de cette même Fédération pendant presque quatre ans et, enfin, je suis président de ma commission scolaire depuis 2014. Humblement, j’ai un vécu qui me permet de m’exprimer sur l’engagement citoyen et parental et les conséquences néfastes de ce projet de loi.

Nous sommes en face d’un ministre de l’Éducation qui, coincé par l’engagement électoral du premier ministre d’abolir les élections scolaires, est prêt à bouleverser un réseau d’éducation très performant et à nuire à des partenaires engagés dans la réussite des jeunes et des adultes.

Présentement, chaque groupe agit selon ses rôles et responsabilités dans un but commun : la réussite de nos élèves; nous pensons ici aux parents, aux élu.e.s scolaires, aux cadres, enseignants et professionnels, personnel de soutien, et j’en passe. Le ministre, par un projet de loi alambiqué, est en train de miner cette dynamique de complémentarité des rôles. Il divise les partenaires pour mieux arriver à ses fins.

Les parents et la communauté, à travers leurs élu.e.s scolaires, jouent un grand rôle dans les structures en éducation et il faut que cela continue. Par contre, le projet de loi éteint ce pouvoir de gouvernance de proximité indépendant. Ce pouvoir, je l’ai exercé de différentes façons quand j’étais du côté parental et je me targue d’avoir fait avancer la cause des jeunes et de leur réussite de bien des façons. Comme élu scolaire, je continue aujourd’hui d’écouter la voix des parents, portée par leur comité de parents pour bonifier les décisions que le conseil des commissaires prend à chaque rencontre. Ces décisions, nous les bonifions aussi puisque nous sommes à l’écoute des citoyens, et bien entendu de nos employés.

Cet équilibre et ce travail coopératif seront détruits par le projet de loi no 40. Non seulement il vise à éteindre la voix de la communauté en éliminant les élu.e.s scolaires, mais il fait miroiter aux parents du comité de parents qu’ils seront le président et le vice-président du nouveau conseil d’administration. Il y a là un conflit de rôle indéniable. Le comité de parents, tel qu’il est mentionné dans la Loi sur l’instruction publique, est un comité consultatif pour la commission scolaire, rôle essentiel!

On enlève aussi au président du futur conseil d’administration sa fonction politique essentielle de porte-parole, pour la confier à un employé de ce même conseil d’administration qui aura aussi des comptes à rendre au ministre, beau gâchis. Un mélange décisionnel et consultatif, ça n’a pas d’allure, belle façon pour le ministre de stériliser le pouvoir d’influence des parents et de leur comité. En plus, le ministre fait miroiter à d’autres groupes qu’ils auront plus de pouvoir, quelle illusion alors que ce projet de loi, aux dires de tous les observateurs, est très centralisateur.

En conclusion, parents du Québec, réfléchissez bien avant de tomber dans les manœuvres du ministre et de briser la force que l’on pourrait avoir tous ensemble pour faire avancer la cause de l’éducation. J’adresse le même message aux autres partenaires : « Ne suivez pas le mirage du ministre dans sa réforme qui s’apparente fortement à ce qui s’est passé en santé ». Il est encore temps de se relever les manches et de faire entendre raison à ce gouvernement avant qu’il ne soit trop tard.

Prenons un temps d’arrêt pour réfléchir, tous ensemble, à l’avenir de l’école publique et à une gouvernance à son service.

Gaston Rioux, président de la commission scolaire des Phares

Ex-président de la Fédération des comités de parents du Québec