GIORDANO, Luigi



À Laval, le 3 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Luigi Giordano, époux de Mme Connie Ferullo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francesco et Carla, son frère Nicola et sa soeur Fiorella, ainsi que plusieurs parents et amis.Reconnu comme chef et propriétaire du restaurant Palmo à Ste-Dorothée et comme officiel pour Athlétisme Canada et la Fédération québécoise d'athlétisme.La famille recevra les condoléances le samedi 8 février 2020 de 10h à 11h à l'église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier le personnel du Centre de Soins Palliatifs du CHUM et la Maison des Soins Palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.