PRUD'HOMME, Daniel



C'est avec chagrin que nous annonçons le décès de Daniel Prud'homme, époux bien-aimé de June Letourneau, survenu le 30 janvier 2020 à l'âge de 57 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son père Gilles, sa soeur Henriette (Michel), son frère Ghislain (Isabelle), sa belle-mère Maureen Gagne, sa belle-soeur Diane Clifford, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire58 RUE PERRASSAINT-RÉMI, QC J0L 2L0Tel: 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 9 février 2020 de 10h à 15h. Un hommage lui sera rendu à 15h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal. Formulaires disponibles au salon.