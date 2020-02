ROUSSEAU (née PERRON)

Marie-Paule



À Montréal, le lundi 3 février, à l'âge de 96 ans, est décédée Marie-Paule Perron, veuve d'Albert Rousseau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeanne Perron, ses neveux et nièces Diane, Danielle, Michel, Renée, Michel et leurs conjoints et conjointes respectives, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 7 février de 14h à 17h et de 19h à 21h; dès 8h30 le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l'église Marie-Reine-des-Coeurs (5905, Turenne, Montréal, Qc) le samedi 8 février à 10h.