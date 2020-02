RIVEST, Sylvie



À Montréal, le jeudi 30 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 61 ans, Sylvie Rivest, fille de feu Guy A. Rivest.Elle laisse dans le deuil sa mère Eugénie Laurence, sa fille Léonie Rivest-Boutin, ses frères et sa soeur Gérald, Gilles, Gilbert, Pierre, Lise (Roger Marchand), René (Michèle Hervieux) et François (Suzanne Langevin) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 9 février 2020 de 14h30 à 18h. Une célébration aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.