FLEURY, Yvette



À Saint-Jérôme, le mercredi 29 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans Madame Yvette Fleury, épouse de feu Bernard Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Lise), Jocelyne (Serge), Benoît (Danielle), Céline (André), Martine (Pierre) et Pierre (Christine), ses 13 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants, ses soeurs Muguette et Gisèle, sa belle-soeur Rita, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Prédécédée par ses frères Fernand et Gilles ainsi que ses soeurs Fernande, Jeannine et Denise.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 9 février 2020 de 13h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 10 février 2020 de 9h à 10h.Les funérailles seront célébrées le lundi 10 février 2020, à 11h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, suivies de l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec.