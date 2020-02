FLAMAND, Réjean



À St-Jérôme, le 31 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 81 ans M. Réjean Flamand époux de feu Mme Jocelyne Tremblay.M. Flamand laisse dans le deuil ses enfants Ghislain, Pierre, Alain, Guy, Serge et Nathalie, ses 11 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants. Il quitte également ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 février de 13h à 16h au salon de la :La célébration de vie se déroulera au salon ce même jour à 16h.