MONTREUIL LANGLOIS Denyse



De Pointe-Calumet, le 28 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Denyse Montreuil Langlois, épouse de feu M. André Langlois.Elle a été enseignante à l'école secondaire d'Oka et impliquée dans la chorale de la paroisse de Pointe-Calumet pendant de très nombreuses années.Elle laisse dans le deuil sa soeur Renée, ses belles-soeurs Ghislaine et Claire, ses 8 enfants et leur conjoint et conjointe, ses 18 petits-enfants et ses 20 arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 février 2020 de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée, ce même jour à 17h, au salon du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Sercan.