BOUCHER (née GIRARD)

Adrienne



À Laval, le 30 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Adrienne Girard, épouse de feu M. Roger Boucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Johanne (André) et Pierre, ses petits-enfants, Marie-Hélène (Stéphane), Annie-Josée (Jean-François), Élisabeth (Gabriel), Sarah-Lyn (Mohammed) et Jérémie, ses arrière-petits-enfants, Délia, Raphaëlle, Ophélie, Zachary, Juliette, Loïc, Léa-Rose, Kynan et Lycia, sa soeur Mariette, les frères et la soeur de son époux, Camille Boucher (Lisette), Eustache Boucher C.S.V. Marguerite Boucher (Robert) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron, Auteuil, Laval,le mercredi 12 février de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que jeudi le 13 février de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu en l'église Bon Pasteur, 400 rue Laurier à Laval, le jeudi 13 février à 11h.