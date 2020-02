5 tout inclus des Caraïbes qui offrent des villas sur pilotis vraiment romantiques

Pas besoin d’aller aux îles Fidji pour vivre l’expérience d’une villa sur pilotis avec plancher de verre au-dessus de l’eau turquoise. Il y en a aussi dans les Caraïbes. Ce n’est évidemment pas donné, mais on peut bien rêver!

WHITE HOUSE, JAMAÏQUE

Les villas sur pilotis de l’hôtel Sandals Southcoast, en Jamaïque, sont absolument romantiques avec leur allure de palapa extra chic. Chaque bungalow comprend un plancher de verre pour regarder passer les poissons, une terrasse intime avec baignoire extérieure pour deux et même un hamac suspendu au-dessus de l’eau turquoise.

Une idée du prix? À partir de 1130 $ US par personne par nuit, sur le site web de l’hôtel *

RIVIERA MAYA, Mexique

Situé près de Playa del Carmen et de Cancún, l’El Dorado Maroma by Karisma se décrit comme le premier et le seul hôtel du Mexique à offrir des villas sur pilotis. Ses «palafitos» se trouvent dans une zone privée de l’hôtel et comprennent tout ce qu’on imagine, du plancher transparent à la petite piscine privée en passant par le service de majordome.

Une idée du prix? À partir de 2426 $US par nuit, sur le site web de l’hôtel

MONTEGO BAY, JAMAÏQUE

Sandals possède un autre hôtel en Jamaïque qui offre des «overwater bungalows»: le Sandals Royal Caribbean, à Montego Bay. Il s’agit d’un complexe de luxe pour adultes seulement, qui a sa propre île privée. Intimes et luxueuses, les villas sur pilotis se trouvent à proximité de cette île. Vous vous y rendrez donc en chic bateau-taxi!

Une idée du prix? À partir de 1159 $ US par personne par nuit, sur le site web de l’hôtel

SAINTE-LUCIE

Destination de lune de miel très prisée, Sainte-Lucie est connue pour ses deux grands pics volcaniques et ses nombreux hôtels de luxe. Situé à Gros-Islet, le Sandals Grande St.Lucian se distingue avec ses villas sur pilotis pour les amoureux. Plancher de verre, lit «king», salle de bain de luxe, terrasse intime et service 5 étoiles au programme.

Prix? À partir de 1253 $ US par personne par nuit, sur le site web de l’hôtel

CAYO COCO, CUBA

Cuba a elle aussi ses bungalows sur l’eau. Mais au lieu d’être au-dessus de la mer turquoise, ils se trouvent au coeur d’une lagune naturelle et elles sont plus modestes. Ces unités se trouvent au Melia Cayo Coco et se nomment «Grand Suites vue Lagon». Elles n’ont pas de plancher de verre, mais sont dotées d’une chambre, d’un salon, d’une salle à manger et d’une terrasse.

Une idée du prix? À partir de 301 $ CA par nuit, sur le site web de l’hôtel

* Pour avoir une idée de tous les forfaits et prix offerts pour ces propriétés, il vaut mieux consulter un agent de voyage.