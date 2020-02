AUBIN, Simonne (née Lefebvre)



De Saint-Placide, le 28 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Simonne Lefebvre, épouse de feu Jean-Paul Aubin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Hubert Deschambault), Gilles (Denise Roy), Denis (Nicole Leblanc) et Jacques, ses petits-enfants: Patrick, Julien, Stéphanie, Jean-François, Christine, Éric, Jonathan et Anouk, ses 9 arrière-petits-enfants, son frère Philippe, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 8 février dès 9h au:9126, SAINTE-MADELEINESAINT-BENOIT (MIRABEL)(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 8 février à 11h en l'église Saint-Benoit, 9155, rue Dumouchel, Saint-Benoit (Mirabel) et de là au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache.