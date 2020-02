MERCIER, Arthur



À Montréal, le 1er février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Arthur Mercier, tendre époux de Claudette Lachambre Mercier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Costa) et Jacques (Manon), ses petits-enfants Stéphanie (Samuel), David, Carol-Ann (Charles-Antoine) et ses arrière-petits-enfants Loïc et Léanne.Il sera aussi regretté par son beau-frère Raymond et ses belles-soeurs Claire, Bonnie et Rita, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 8 février 2020 de 14h à 18h. Une liturgie de la Parole sera tenue à sa mémoire à 18h en la chapelle du complexe funéraire.