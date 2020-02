BOULET, Marc-André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 janvier 2020, à l'âge de 42 ans et 4 mois, est décédé monsieur Marc-André Boulet, père de William Boulet, fils de dame Francine Deschênes et de monsieur Pierre Boulet. Il demeurait à Québec.Outre son fils et ses parents, il laisse dans le deuil ses tantes, oncles, cousin(e)s et autres parents des familles Deschênes et Boulet, ainsi que ses ami(e)s. Il laisse aussi la mère de William dame Véronique Gauthier.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, à la :DES DEUX RIVESCentre funéraire St-Charles1420, BOUL. WILFRID-HAMELQUÉBEC G1N 3Y6le samedi 8 février 2020, de 9 h à 10 h 45. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la salle de recueil-lement à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur : 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie :www.coopfuneraire2rives.com