LEIMANN BOURBONNIERE

Mildred



À Montréal, le 1er février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme, Mildred Leimann Bourbonniere, épouse de M. André F. Bourbonniere.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jo-Anne (Wayne Dennis) et Richard (Audrey Roy), ses petits-fils Jacob et Noah, sa soeur Lucy (Frank Banton), ainsi que plusieurs parents et amis. Elle a été précédée par son frère Ernie (Rose-Marie Leimann).La famille recevra les condoléances le vendredi 7 février 2020 de 14h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel médical pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation SPCA Montréal ou au Centre Communautaire La Théière 50+, https://www.theteapot.org serait apprécié en la mémoire de Mildred Leimann Bourbonniere.