BOYER, Gilles



À Lachute, le 28 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilles Boyer, époux de Mme Claudine Leseize.Prédécédé par son fils, Guy, il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants, Michel (Sylvie), Natalie (Benoît), Martin (Christine) et Geneviève, ses onze petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants. Prédécédé par son frère, Jacques, il quitte également ses deux soeurs et ses cinq frères, Nicole, Anne-Marie, Normand, Jean-Claude, Ronald, Daniel et François, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du complexe :331, AVE BETHANY, LACHUTETél. 450-562-3636 Téléc. 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.comle dimanche, 9 février à 14h. Les membres de la famille seront présents au complexe à compter de 11h, afin d'accueillir parents et amis.