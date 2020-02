MURRAY Michael



À Ormstown, le 2 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé Michael Murray.Il laisse dans le deuil sa fille Elissa (Paul St-Jean) ses petits-enfants Sébastien et Véronique, ses arrière-petits-enfants Kelly-Ann et Yoan, sa soeur Soeur Ellen, son amie de longue date Pauline Huet et ses enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:70 RUE LAMBTONORMSTOWN, QC J0S 1K0Tél. 450.829.2214www.mcgerrigle.comle samedi 8 février dès 13h, suivi des funérailles au salon à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement d'Ormstown, 65 rue Hector, Ormstown, Qc, J0S 1K0.