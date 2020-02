GAGNON, Léopold



À St-Jérôme, le 1er février 2020, est décédé M. Léopold Gagnon à l'âge de 85 ans, co-propriétaire de l'épicerie Gagnon & Frères pendant 45 années.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Raymonde Corbeil Gagnon, ses enfants Sylvie Gagnon (Pierre Perpall), Yves Gagnon (Martine Vanier), sa petite-fille Fijie, ses frères André Gagnon et Réal Gagnon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 février 2020 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 20 h 30 à la résidence funéraire :10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC. J7Z 1V6Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison Aloïs Alzheimer. www.maisonaloisalzheimer.org