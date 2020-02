DESROCHES, Gisèle



À Pointe-aux-Trembles, le samedi 25 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 81 ans, Gisèle Desroches, épouse de Roger Bourget.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard, Guylaine (Peter), Brigitte et Réjean (Lynda), ses petits-enfants Geneviève (Christopher), Claudia (Martin), Guillaume (Ève) et Marc-Antoine (Valérie), ses neuf arrière-petits-enfants, ses frères Roland (Monique) et Claude ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 16 février 2020 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de Gynéco-oncologie du CHUM pour les bons soins prodigués.