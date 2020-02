RAYMOND ALLAN, Yvette



À Laval, le 2 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Yvette Raymond, épouse de feu Jean-Albert Allan.Elle laisse dans le deuil ses six enfants, Lise (Jacques), Pierre (Céline), Denise (André), Claudette (Jacques), Raymond (Lorraine) et Florence (Yves), ses petits-enfants Fannie, Jean-François, Martin, Mathieu, Audrey et Maxime, ses six arrière-petits-enfants, ses soeurs Laurette, Georgette, Suzette, Angèle, Gisèle, Louise et Diane, son frère Jean-Guy, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 9 février de 14h à 17h. Une cérémonie religieuse suivra.