Accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort de son demi-frère

Plus d’un an et demi après un tragique accident qui a coûté la vie à Mickael Vachon à Saint-Lambert-de-Lauzon, son demi-frère, Anthony Lafontaine, a été discrètement accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Un dossier fort complexe dans lequel de nombreux experts pourraient être appelés à témoigner.

Dans la nuit du 22 juillet 2017, Mickael Vachon, 21 ans, était passager dans la Honda Civic verte conduite par son demi-frère, Anthony Lafontaine. Vers 4 h 30 du matin, le véhicule qui roulait rue des Érables à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans Chaudière-Appalaches, avait percuté de plein fouet un poteau électrique, après une perte de contrôle du conducteur.

Aucun autre véhicule n’avait été impliqué. Assis sur le siège passager, Mickael Vachon, de Lévis, est décédé sur le coup. Le chauffeur, Anthony Lafontaine, qui avait 25 ans à l’époque, avait été grièvement blessé dans l’accident.

Craignant pour sa vie, les ambulanciers avaient transporté d’urgence le jeune homme dans un centre hospitalier de la région de Québec. La Sûreté du Québec avait par la suite annoncé que son état était stable.

Bien que la SQ ait évoqué, dès le début de l’enquête, la possibi-lité que l’alcool soit en cause dans l’accident survenu à l’été 2017, il aura finalement fallu un an et huit mois avant que des accusations soient formellement déposées dans ce dossier.

Le 6 mars 2019, Anthony Lafontaine a donc fait l’objet d’un mandat d’arrestation. L’homme de Lévis s’est présenté au palais de justice deux semaines plus tard pour être formellement accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.

Il a été libéré sur-le-champ moyennant des conditions de garder la paix.

« Dossier complexe »

Hier matin, l’avocate de M. Lafontaine, Dany Pratte, s’est présentée devant la juge Rena Émond pour faire état du dossier. L’homme, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’était pas tenu d’être en cour pour cette procédure.

« C’est un dossier assez complexe », a mentionné l’avocate de l’accusé, précisant qu’un expert en mécanique mandaté par la défense avait analysé le véhicule accidenté, toujours sous le contrôle des enquêteurs deux ans et demi après les faits. L’avocate s’attendait à avoir le rapport de ce spécialiste cette semaine.

Le recours à un expert spécialisé en analyse sanguine « n’est pas exclu » pour analyser les échantillons de sang prélevés sur l’accusé à l’hôpital, a aussi indiqué l’avocate.

L’accident mortel avait causé une onde de choc à Lévis à l’été 2017. Les copains de la victime avaient rappelé le lien d’amitié fort qui unissait les demi-frères. Sur la page Facebook de la victime, plusieurs messages lui rendant hommage continuent d’être publiés, dont celui de la conjointe de l’accusé qui présente une vidéo de son fils qui s’adresse à son parrain décédé.