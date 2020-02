Amusement 2000 déménage à Laval

Le centre d’arcades Amusement 2000 Plus a quitté le centre-ville de Montréal pour s’installer à Laval, au grand dam des amateurs de pinball, de jeux de danse ou de simulation de la métropole.

Depuis plus de 20 ans, la clientèle affluait dans cet établissement à l’enseigne bien connue sur la rue Sainte-Catherine.

En décembre dernier, un message publié sur la page Facebook de l’établissement annonçait son déménagement au 3350, boulevard Saint-Martin Ouest, à Laval, à une vingtaine de minutes de transport en commun de la station de métro Montmorency.

Le Montréalais Alexandre Laferrière, qui a fréquenté l’endroit à de nombreuses reprises lors de son enfance et de son adolescence, n’était pas optimiste face à ce déménagement.

«C’est quand même dommage, a-t-il dit. L’endroit était singulier, bien situé, rempli de vie et de souvenirs. J’y allais régulièrement avec mon meilleur ami à l’époque du secondaire et je trouve ça triste pour les jeunes qui ont cette même habitude.»

Le jeune homme y retournait encore à l’occasion, mais ne croit pas qu’il se déplacera jusqu’à Laval pour se rendre au nouveau centre. «Mais on ne sait jamais», a-t-il ajouté.

Pour les résidents de Laval, l’arrivée d’Amusement 2000 Plus – qui utilise à sa nouvelle enseigne l’appellation Amusement 20/20 – représente une explosion de l’offre pour ces jeux, qui sont de plus en plus difficiles à trouver dans des lieux publics.

À Montréal, le bar Arcade MTL propose plusieurs machines aux amateurs, et on peut aussi en trouver au Forum de Montréal, près de la station Atwater (2313, rue Sainte-Catherine).