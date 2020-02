OUELLET BÉLANGER, Aline



À la Maison Victor-Gadbois, le 24 janvier 2020, est décédée Mme Aline Bélanger Ouellet à l'âge de 76 ans.Aline laisse dans le deuil son mari Louis-Philippe Ouellet; ses enfants Gilles et Isabelle Ouellet; ses petits-enfants Louis-Émile, Paul et Édouard Ouellet. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs.La famille vous accueillera à lale dimanche 9 février 2020 dès 15h. Une cérémonie hommage suivra dès 16h30, en la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à souligner le dévouement et l'empathie dont a fait preuve le personnel de la Maison Victor-Gadbois. Leur soutien et leur amitié ont grandement aidé Aline et sa famille à traverser ces moments difficiles.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à "".