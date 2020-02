Conseils pour la peau: Jennifer Brodeur lance son livre

Savons-nous réellement prendre soin de notre peau? La stratège de la peau et entrepreneure Jennifer Brodeur, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de la cosmétologie, prodigue ses conseils avisés sur le plus grand organe du corps humain dans l’ouvrage «La peau et ses secrets – La comprendre, la protéger».

Le lancement du livre, publié aux Éditions Trécarré, avait lieu mercredi, au siège social de Québecor, en présence de nombreux invités.

Aussi enseignante, fondatrice-PDG de JB Skin Guru et pionnière de la thérapie lumineuse LED en soins de la peau, Jennifer Brodeur donne des classes de maître au Canada et aux États-Unis et adopte comme philosophie la phrase «Less is More» pour guider les femmes dans le chouchoutage de leur peau.

Dans son bouquin, Jennifer Brodeur met ses connaissances et techniques à la disposition de toutes, en défaisant au passage des mythes sur l’industrie de la beauté et en axant sur la science.

Présenté comme un magazine, avec des fiches, «La peau et ses secrets – La comprendre, la protéger», avec ses pages en couleur, nous guidera dans le soin de notre peau. Vérités sur les types de peau, alimentation santé pour l’épiderme, rosacée et acné, phototypes, carnation, pigmentation, peau post-chimiothérapie, importance de l’exercice et du sommeil: aucun aspect de notre enveloppe corporelle n’est négligé.

La comédienne Anick Lemay signe la préface du livre, en surnommant Jennifer Brodeur sa «sorcière adorée».

«La peau et ses secrets – La comprendre, la protéger» est maintenant en vente.