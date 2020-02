Coup fourré

À croire les parents avec lesquels je me suis entretenu sur le projet de loi 40, celui-ci constituerait une grande supercherie du ministre. Jean-François Roberge leur a fait beaucoup d’accroire quant à une plus grande part dans le processus décisionnel des centres de service. Toutefois, les plus perspicaces réalisent que les conseils d’administration sont de véritables coquilles vides qui n’auront qu’à entériner les diktats ministériels.

Ce sont l’ancienne directrice générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), Lyne Deschamps, un ancien président, François Paquet, et un ancien vice-président, Marc Patrick Roy, qui m’ont partagé leur profonde insatisfaction à l’égard du projet de loi et leur souhait qu’il soit mis sur la glace afin d’avoir un véritable débat sur les besoins de l’éducation. À leur avis, et contrairement à ce que dit le ministre, celui-ci s’arroge tous les pouvoirs et centralise à outrance le système d’éducation, éloignant les centres de décision du lieu de l’action et risquant ainsi d’être encore moins adéquats aux besoins spécifiques des milieux.

Lyne Deschamps cumule plus d’une trentaine d’années d’implication dans le monde de l’éducation : au début comme commissaire et par la suite comme cadre à la FCPQ. Elle a un sens politique hors du commun et se révèle une travailleuse acharnée qui a passé au crible tout le projet de loi de 40. Celui-ci contient 312 articles qui modifient 76 lois et touchent 7 codes et chartes. Elle a été choquée à l’étude du projet parce qu’elle a réalisé que le rôle des parents devenait encore moins significatif. Encore plus décevant pour elle, l’essentiel des discussions se fera au sein du comité d’engagement vers la réussite où les parents sont totalement absents Les conseils d’administration des centres de service seront réduits à la simple approbation de leurs propositions et à la mise en œuvre des directives ministérielles ce qui lui fait dire que les parents seront des « rubber stamping ».

François Paquet a lui aussi une longue implication de 23 ans dans les comités de parents et à la FCPQ, dont près de 5 ans à titre de formateur pour les parents siégeant sur différentes instances. Il a délaissé cette fonction tout dernièrement parce qu’il voulait pouvoir critiquer le projet de loi 40 en toute indépendance. Il a toutefois continué à dispenser, aux comités de parents qui le souhaitaient, ce qu’il avait élaboré sur le projet de loi. À ce propos, je le remercie de m’avoir transmis son matériel de formation qui est très riche de détails croustillants sur les dires du ministre et la réalité des faits dans son projet de loi.

L’ancien président de la FCPQ explique l’aval de son ancienne fédération au projet de loi par le manque d’expérience et une certaine perfidie du ministre. Le projet de loi, qui s’avère volumineux, a été déposé au début d’octobre 2019 avec un cheminement qui a mené à son adoption de principe le 28 novembre, laissant bien peu de temps aux parents pour se l’approprier, mener une consultation sérieuse et émettre un point de vue étoffé. Il me rappelle d’ailleurs qu’en procédant tôt à l’automne, le ministre s’adressait à des instances pas toujours complètement formées et aussi composées d’un bon nombre de nouveaux membres méconnaissant les rouages législatifs.

Le leader parlementaire de la CAQ, Simon Jolin-Barrette, dans son entrevue avec Anne-Marie Dussault, se légitimait de pouvoir adopter le projet de loi 40 sous le bâillon parce que c’est supposément ce que veulent les Québécois. L’affirmation était grossière et me rappelait l’entretien avec Marc Patrick Roy, ancien vice-président à la FCPQ. À son sens, il était clair que la CAQ voulait abolir les élections scolaires, mais le gouvernement Legault n’a pas le mandat d’opérer un tel chamboulement du monde scolaire. Pour lui, le ministre Roberge agit en sens contraire des justifications qu’il fournit pour adopter son projet de loi.

Le ministre prétend vouloir diminuer la bureaucratie, éliminer les élections scolaires, économiser de l’argent, ajouter des services directs aux élèves, confier les rênes des décisions de nature pédagogique à ceux et celles qui connaissent les élèves par leur nom, redonner le contrôle sur leur profession et leur école, inverser la pyramide, créer des instances plus représentatives et assurer plus d’autonomie aux écoles. Mais le ministre s’attribue les pouvoirs d’élaboration de la formation obligatoire des membres de conseil d’administration et de conseil d’établissement, de restructuration des territoires, de permission pour achat, vente et aménagement immobilier, de partage des ressources entre les centres et autres organismes, de modification des règles d’élection, de la teneur du rapport annuel des conseils d’établissement et des conseils d’administration, du montant nécessitant son autorisation pour l’immobilier et des normes d’éthique et de déontologie du conseil d’administration, celles-ci pouvant varier selon les catégories de membres.

À l’examen, il est clair que le gouvernement endort la galerie avec un discours pendant qu’il pose des gestes tout à fait contraire. Le ministre Roberge veut réduire à un rôle d’exécutant tous les acteurs du monde scolaire : parents, personnels et gestionnaires. Le directeur général deviendrait le pantin du ministre bien qu’il soit nommé par le conseil d’administration.

Monsieur Roy me faisait également remarquer d’autres incongruités du discours caquiste. Après s’être insurgé contre les frais accessoires lorsqu’il était dans l’opposition, le ministre permettra aux familles de choisir une école hors de leur territoire de résidence, ce qui ne se fera pas sans frais et sans effet discriminatoire. Autre aberration : le respect des droits de la minorité en maintenant les structures scolaires chez les anglophones tout en foulant les droits de la majorité.

J’aurais pu écrire un livre avec tout ce que ces anciens représentants de la FCPQ avaient sur le cœur, tellement ils sont courroucés du manque de respect du ministre à l’égard du rôle des parents et surtout des dommages qu’ils anticipent avec sa réforme. Comme la très grande majorité de ceux qui ont une connaissance approfondie du monde scolaire, ces trois leaders espèrent que le projet de loi 40 sera retiré et qu’on donnera la chance à un véritable dialogue de s’engager.

Après tout, le ministre pourrait s’écouter lui-même, lui qui affirmait à Anne-Marie Dussault en octobre 2018 que « la dernière chose, dont on a besoin, c’est d’un ministre qui arrive avec des idées toutes faites et qui les implanterait sans consulter les gens directement sur le terrain...». Il aurait intérêt à mieux répondre aux attentes de ceux qui peuvent faire progresser l’école sur le terrain!