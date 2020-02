Davantage d’entreprises retiennent les services d’un médiateur

Certains conflits en milieu de travail peuvent être dénoués grâce à l’intervention d’un médiateur. D’ailleurs, de plus en plus d’entreprises ont recours à un médiateur accrédité pour rétablir la bonne entente entre des employés, observe la psychologue organisationnelle Ghislaine Labelle.

Cet engouement pour la médiation en milieu de travail coïncide avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, en 2016, qui mise davantage sur des modes conciliants de résolution de conflits, tels que la médiation.

« Le monde du travail s’est rendu compte qu’après plus de 10 ans d’application des dispositions contre le harcèlement psychologique, si on fait enquête, ça ne règle rien, même que le climat s’envenime. On est mieux de résoudre le conflit », explique la médiatrice accréditée, aussi membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.

Parce que les responsables des ressources humaines n’ont pas nécessairement les habiletés pour régler un conflit et qu’une tierce partie impartiale venant de l’externe sera bien perçue par les employés, les services d’un médiateur accrédité sont retenus.

« On aide les parties à s’entendre et à renouer le lien professionnel, la collaboration et la confiance », résume Ghislaine Labelle. Elle souligne que ses services peuvent aussi être réclamés dans le cas où une plainte pour harcèlement psychologique est déposée.

« La situation est alors plus corsée et plus grave, précise-t-elle. Ce ne sont pas toutes les plaintes qui vont se résoudre en médiation. L’employeur peut préférer faire enquête d’abord. La solution idéale est toutefois la médiation, puisqu’elle permet de rétablir la relation entre les parties. »

Problème de communication

Très souvent, au centre du conflit entre employés, voire entre gestionnaires, réside un problème de communication. « Quand on a des divergences d’opinions, on n’écoute plus l’autre. Alors, forcément, l’autre ne se sent pas compris. On conteste. On argumente. Et il y a une escalade qui mine la relation de confiance, s’il y en avait une au départ », relate Ghislaine Labelle.

L’auteure du livre Agir comme médiateur pour rétablir la paix au travail constate parfois une compétition malsaine entre les employés, une interprétation équivoque des rôles et des responsabilités de chacun ou même un leadership inadéquat.

« Souvent, il y a des traits de personnalité qui ne se marient pas bien dans des circonstances qui enveniment la relation de travail », note la médiatrice, ajoutant qu’elle peut aussi évaluer le fonctionnement de l’entreprise qui retient ses services pour voir si celui-ci contribue à exacerber le conflit. Des recommandations à ce sujet pourront être formulées au terme du processus.

Plusieurs rencontres

Lorsque le mandat est donné à un médiateur, celui-ci rencontre d’abord les parties individuellement pour connaître leur point de vue sur la mésentente, mais aussi pour savoir s’ils sont prêts à s’engager sérieusement dans le processus de médiation.

Par la suite, le médiateur organise des rencontres en présence de toutes les parties. « On agit comme un médiateur-facilitateur pour les aider à s’écouter, à se comprendre et à trouver une solution », indique Ghislaine Labelle. Une entente découlant de la médiation sera ensuite écrite, validée par les parties et remise à l’employeur.

En moyenne, le médiateur parviendra à rapprocher les employés en conflit et à convenir d’une entente en l’espace de 10 à 20 heures. Tout dépend de la gravité du différend. Un suivi sera également fait dans les semaines suivantes pour s’assurer que la bonne entente perdure.