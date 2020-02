Des fenêtres seront ajoutées à une école «bunker»

Un appel d’offres sera bientôt lancé en vue d’ajouter des fenêtres dans une école qualifiée de «bunker», a annoncé la Commission scolaire de Montréal (CSDM) mercredi.

L’«insertion de fenêtres» et la rénovation de l’enveloppe extérieure font partie des interventions prévues par la CSDM, peut-on lire dans le communiqué.

Le Journal publiait en décembre dernier un reportage sur des écoles publiques où les élèves ne voient pratiquement pas la lumière du jour. Ces bâtiments construits dans les années 1960 et 1970 sont aux antipodes des lumineux projets du Lab-École.

C’est le cas de la polyvalente Louis-Joseph-Papineau, dans le quartier Saint-Michel.

Les travaux d’envergure que nécessite l’ajout de fenêtres dans cet établissement s’annoncent un véritable casse-tête en raison du fait que des élèves devront être relocalisés alors que les écoles du quartier débordent déjà, expliquait alors Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

Elle prévoyait que le projet devrait se concrétiser d’ici les cinq prochaines années, mais qu’il ne pourrait pas passer avant d’autres plus urgents, comme ceux d’écoles primaires plus vieilles et plus vétustes.

Reste qu’hier, la CSDM a rappelé publiquement son intention de procéder à l’appel d’offres d’architectes et d’ingénieurs afin de planifier les travaux à Louis-Joseph-Papineau, sans préciser quand.