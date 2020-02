JÉRÔME, Albert



À Saint-Jérôme, le 29 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Albert Jérôme, président de Maison Jérôme Inc. Il était l'époux de Mme Réjane Turgeon. Il repose désormais auprès de sa fille Christiane et de son fils Michel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Anne-Marie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Jean-Marc, sa soeur Madeleine ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 février de 13h à 16h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce même samedi 15 février, à 16h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme.