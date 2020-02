DUMOUCHEL, Léopold



À Montréal, le 31 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Léopold Dumouchel, époux de Madame Monique Dumouchel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Lyne), Diane (David), Johanne (Gilles), Marie (Eric), ses petits-enfants, Sébastien, Jacinthe, Chloé, Vicki, Anaïs, Gabriel et Samuel, son arrière-petit-fils Elliot, ses frères et soeurs, Madeleine, Francine, Huguette, Jean-Pierre, Pierrette, Lucien, Yvon, Lucienne et Roland, ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 février 2020 de 10h à 16h et de 17h à 21h au complexe funéraire:Suivi des funérailles le samedi 15 février 2020 à 14h à l'église Sainte-Rosalie (5330 rue Des Seigneurs E., Saint-Hyacinthe).Vos dons à la Société de recherche sur le cancer seront appréciés en mémoire de Léopold Dumouchel.