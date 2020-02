ANDREUZZI, Edi



À Boucherville, le 1er février 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Edi Andreuzzi, époux de Madame Doris Desrosiers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Kristine) et Nancy (Patrick), ses petits-enfants Joey, Micheal, Dylan et Tommy, sa belle-soeur Rina, son neveu Johnny, sa belle-famille, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins paliatifs Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.