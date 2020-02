«Hugo et la force d’un village»: de nouvelles rénos signées Hugo Girard

L’homme fort Hugo Girard continuera d’être maître de chantier sur les ondes de CASA, cet automne, grâce à une nouvelle émission intitulée «Hugo et la force d’un village».

En compagnie de ses complices, il effectuera des travaux de rénovation à l’insu de ceux et celles qui recevront ses cadeaux, dans une petite localité du Québec. L’objectif: réaliser un projet de grande envergure dans un temps record.

«Avec cette nouvelle production, en plus de s’inspirer et de découvrir différentes astuces entourant la rénovation, les téléspectateurs assisteront à des histoires remplies d’émotion», a détaillé dans un communiqué Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA.

«Hugo et la force d’un village» sera la troisième collaboration en construction entre Hugo Girard et la chaîne spécialisée, après «Les rénos d’Hugo» et «Du cœur et des bras».

Plusieurs retours à CASA

Au cours des prochains mois, la chaîne CASA comptera sur le retour de certaines de ses productions originales pour bonifier sa programmation.

Le duo formé d’Hugo Girard et Kevin Bruneau refera équipe le temps de la sixième saison de l’émission «Les rénos d’Hugo» qui sera diffusée l’été prochain. Avec la saison chaude s'amènera également Saskia Thuot à la barre de «Combien vaut cette maison?», pour une troisième saison.

De plus, à l’automne, Kevin Raphaël reprendra les rênes de la compétition «Viens voir mes rénos».