Super Bowl : Jay-Z explique pourquoi il est resté assis pendant l'hymne national

Jay-Z s'est enfin expliqué sur sa décision, et celle de sa femme Beyoncé, de rester assis pendant l'hymne national au Super Bowl.

Alors que de nombreux observateurs pensaient qu'il s'agissait d'un message de soutien à Colin Kaepernick, le rappeur a déclaré qu'il n'en était rien.

«Non, pas du tout, désolé, mais ce n'était pas prémédité du tout. Nous ne voulions pas du tout mettre (notre fille) Blue dans cette situation. Si vous connaissiez Blue... Si on lui avait dit qu'on allait faire quelque chose comme ça, vous l'auriez vue nous taper l'épaule des centaines de fois. C'est le genre d'enfant, quand on est en voiture, qui demande dès qu'on ferme la porte ''On est bientôt arrivé papa ?''. Donc elle nous demanderait tout le temps ''À quelle heure on le fait ? On y va, on le fait ?''», a-t-il confié lors d'une discussion avec des étudiants de Columbia Université, comme l'a relayé la BBC.

En fait, Jay-Z a expliqué qu'en raison de son rôle dans l'organisation de l'événement, il était tellement occupé à discuter de la mise en place avec Beyoncé qu'il a juste oublié de se lever.

«On est arrivé et on est immédiatement entré en mode artiste. Donc je regarde le spectacle et je me dis "Est-ce que le micro est ouvert? Est-ce qu'il n'est pas réglé trop bas? Est-ce qu'on a mis trop d'enceintes au sol?" Donc pendant tout le show je suis là, assis, et je parle de la prestation. Et juste après ça, Demi arrive sur scène, et on parle, on dit qu'elle est belle et qu'elle chante bien, que c'est dur ce qu'elle vient de traverser et qu'on est fier qu'elle soit sur scène», a-t-il ajouté.

La star conclut en expliquant qu'une «manifestation silencieuse» aurait été redondante étant donné la diversité du spectacle de cette année, qui mettait en scène deux superstars originaires d'Amérique latine. «On a fait la plus grande manifestation possible», a-t-il expliqué.