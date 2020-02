Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

J’connais rien à l’astronomie - Dany Placard

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Dany Placard lance cet hiver un tout nouvel album à travers lequel l’artiste explore des sonorités beaucoup plus rock et psychédélique que dans ses précédents opus. Les synthétiseurs et les guitares électriques règnent ici en maîtres à travers quelques chansons-fleuves directement inspirées de l’univers du groupe Pink Floyd. Un album à écouter d’un bout à l’autre, comme un grand voyage dans la musique prog.

Disponible depuis le 31 janvier

Je sors :

Cinéma

Courts métrages documentaire - Oscars 2020

Photo courtoisie

Le Cinéma du Parc présentera aujourd’hui l’ensemble des films qui sont en nomination dans la catégorie «Courts métrages - documentaire» dans le cadre des Oscars 2020. Cinq films seront présentés pour une durée totale de 160 minutes. Les courts métrages seront sous-titrés en anglais.

Aujourd’hui à 12h30 au Cinéma du Parc – 3575, avenue du Parc

Danse

Promesses

Photo courtoisie

La chorégraphe Louise Bédard propose ici le spectacle «Promesses» à travers lequel elle met en scène trois duos cherchant à évoquer l’ensemble des relations possibles et allant au-delà de la figure classique du couple. Le spectacle intègre également des éléments d’art visuel alors que la sculpture, la peinture et différents collages de mots seront au rendez-vous.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse – 1435, rue de Bleury

Art visuel

élément

Photo courtoisie

L’installation «élément», une création de Stéphanie Leduc et Manuel Baumann, est actuellement présentée en suspension au-dessus de la Place des fleurs-de-Macadam, sur l’avenue du Mont-Royal, à l’angle de la rue Boyer. L’œuvre cherche à représenter l’incandescence du filament d’une ampoule pour évoquer, au moyen de ses pulsations, le courant qui passe d’une personne à l’autre.

À la Place des fleurs-de-Macadam, jusqu’à la fin du mois d’avril 2020

Cinéma

Steampunk Connection

Photo courtoisie

La Cinémathèque québécoise propose ce soir la projection du film «Steampunk Connection» de la réalisatrice Annie Deniel. Le film dresse le portrait de la communauté steampunk, une communauté artistique internationale inspirée par la Révolution industrielle et la science fiction, dans une esthétique qui emprunte beaucoup à la ville de Londres et à l’univers de Jules Verne.

Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Spectacle

Bayta et Andromède

Photo courtoisie

Le Quai des brumes présentera ce soir dans une formule 5 à 7 un spectacle qui mettra en vedette les groupes Bayta, un projet musical francophone aux sonorités pop, et Andromède, une formation composée de deux chanteuses jazz originaires de Montréal. Sur contribution volontaire.

Ce soir à partir de 17h au Quai des brumes – 4481, rue Saint-Denis

Je reste :

Livre

Organisons-nous !

Photo courtoisie

L’auteure Adeline de Lépinay propose avec «Organisons-nous !» un petit manuel critique qui regroupe quelques principes stratégiques du syndicalisme pour tenter de s’attaquer aux inégalités sociales et économiques de notre temps.

En librairie depuis le 13 janvier

Web

Le vrai gala de Jay Du Temple

Photo courtoisie

La plateforme web Crave présente, à travers sa série «Juste pour rire : Le vrai gala de», les coulisses d’un spectacle Juste pour rire. Cette semaine : l’humoriste Jay Du Temple.

Sur Crave depuis le 31 janvier

Album

Fruit-Dieu – Fuudge

Photo courtoisie

La formation Fuudge lance cet hiver son deuxième album intitulé «Fruit-Dieu» à travers lequel le groupe propose 12 chansons aux sonorités grunge et psychédélique.

Disponible depuis le 31 janvier