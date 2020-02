L’ancien distributeur du Four Loko poursuivi par Revenu Québec

La direction de l’ancien distributeur de la boisson sucrée et alcoolisée Four Loko au Québec se retrouve de nouveau en eaux troubles. Des dirigeants font face à des infractions en matière de fraude fiscale.

Hier, Revenu Québec a annoncé avoir déposé 25 chefs d’accusation contre la défunte compagnie Cidrerie Solar et une société à numéros qui brasse des affaires sous le nom de Breuvages Blue Spike.

C’est cette dernière qui était responsable de la commercialisation de la boisson américaine Four Loko de Phusion Projects à travers la province.

La compagnie Cidrerie Solar, aussi connue sous Embouteillage Solar, s’occupait quant à elle de la fabrication du produit à 11,9 % d’alcool.

En 2017, la Régie des alcools des courses et des jeux avait procédé au rappel dans les dépanneurs et les épiceries de plusieurs de leurs produits, dont le Four Loko, le Mojo et l’Octane. Certaines des boissons contenaient de l’alcool éthylique plutôt que de l’alcool issu de la fermentation du malt. Elles n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur.

Administrateurs visés

Les taxes sur les spiritueux n’étant pas les mêmes que sur les bières, Cidrerie Solar devait alors plusieurs millions au gouvernement. En décembre 2017, la compagnie a finalement déclaré une faillite de 40 M$.

Aujourd’hui, en plus des entreprises, leurs administrateurs sont également visés par la poursuite de Revenu Québec, soit Guillaume Soulières (Cidrerie Solar), Mathieu Gagnon Oosterwaal et Nicolas Gagnon Oosterwaal (Breuvages Blue Spike).

« Ces sociétés sont accusées d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et d’avoir omis de déclarer et de remettre la totalité de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017 », dit le fisc.

Les amendes minimales encourues pour l’ensemble des défendeurs totalisent plus de 5,7 M$.

Joint par Le Journal, Nicolas Gagnon Oosterwaal a préféré ne pas émettre de commentaires.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI