Les Leafs obtiennent Jack Campbell et Kyle Clifford

Les Maple Leafs de Toronto ont fait l’acquisition du gardien de but Jack Campbell et de l’attaquant Kyle Clifford des Kings de Los Angeles, en retour de Trevor Moore et de deux choix de troisième ronde, mercredi soir.

Les Kings assumeront 50 % du salaire de Clifford.

Âgé de 28 ans, Campbell a disputé 57 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il présente une fiche de 20-25-5, une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de ,916. Il avait été sélectionné en première ronde (11e au total) à l’encan 2010 par les Stars de Dallas.

Pour sa part, Clifford a récolté 129 points (60 buts et 69 aides) en 660 matchs dans la LNH. L’Ontarien de 29 ans a gagné deux fois la coupe Stanley avec les Kings (2012 et 2014).

Trevor Moore est quant à lui âgé de 24 ans. En 51 matchs en carrière dans la LNH, il a amassé cinq points (3 buts et 2 aides).