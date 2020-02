Les médias répètent-ils les mêmes erreurs qu'en 2016?

Plusieurs des lecteurs de ce blogue sont convaincus que Donald Trump obtiendra un second mandat le 3 novembre prochain.

J’ai moi-même affirmé que ses chances sont présentement supérieures à ce qu’elles étaient en 2016 et que son équipe de campagne est plus solide et plus expérimentée. Si pour l’instant les modèles statistiques disponibles présentent plus de scénarios gagnants pour les démocrates que pour les républicains, qui osera maintenant se risquer à prédire un résultat?

Parmi les statisticiens qui s’intéressent aux élections américaines, Nate Silver est l'un de ceux qui jouissent d’une bonne réputation. Il m’arrive assez souvent de consulter ses analyses pour trouver un contrepoids à ce qui circule dans les principaux médias américains.

D’ailleurs, c’est parce qu’il était insatisfait des approches utilisées pour tenter de prédire le résultat des élections américaines que Silver utilise ses connaissances et ses compétences pour éclairer les observateurs de la politique américaine. Depuis 2008, il gère le site FiveThirtyEight.com.

Si les prédictions de Silver en 2008 et 2012 étaient impressionnantes de précision (une seule erreur pour le vote de tous les États au total), en 2016 il n'a pas été en mesure d’identifier correctement le vote de quatre États.

Même s’il reconnaissait à Donald Trump près de 30% de chances de l’emporter, comme bien d’autres experts il favorisait Clinton. Comme bien des analystes, dont je fais partie, il a cru que la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, malgré des sondages précis et révélateurs, ne pouvaient basculer dans le camp républicain.

Silver a fait son mea culpa depuis; reconnaissant ses erreurs, il s’inquiète du fait qu’on ne semble pas avoir appris des leçons de l’élection de 2016. Selon ce qu’il avance, médias et maisons de sondages reproduisent actuellement les mêmes erreurs. Je me doute bien que plusieurs des lecteurs du blogue partagent son interprétation. Sous-estime-t-on systématiquement Donald Trump?

Un peu comme je l’ai fait avant Noël, Silver rappelle que les sondages sont fiables. C’est bien souvent l’angle d’analyse qui serait le péché capital des représentants des médias. Pour le statisticien, la base du président, inébranlable, est toujours sous-représentée dans les échantillons des sondeurs. Si les chiffres disponibles sont fiables et qu’ils sont favorables aux démocrates, comment mesurer l’importance du vote de ceux qu’on ne rejoint pas?

Le risque de surévaluer le vote démocrate est tout aussi grand en 2020. Un peu comme je l’ai fait en 2016, je favorisais Clinton malgré des sondages serrés dans les États pivots parce que j’analysais le jeu politique de manière conventionnelle, traditionnelle. À ce jeu, on ne pouvait imaginer que Clinton pouvait perdre trois États qui constituaient le firewall, le pare-feu démocrate.

Au moment d’écrire ses lignes, tous les modèles de projection connus favorisent une fois de plus les démocrates. Bien sûr, l’écart s’est resserré. Donald Trump aurait déjà plus de chances de l’emporter qu’au même point en 2016, mais il y a plus de scénarios favorables aux démocrates dans l’ensemble.

Si je devais parier aujourd’hui, je miserais, mais peu, sur une victoire du candidat et de la candidate démocrate. Même si j’avais affirmé en entrevue qu’il y avait un scénario gagnant pour Trump la première fois, j’aurais misé bien plus sur une victoire de Clinton. Quels sont les facteurs qui seront déterminants, à mon avis? Tout d’abord, une analyse plus complète des données à notre disposition et, surtout, la capacité des deux camps à «faire sortir le vote».

Selon moi, les jeux sont déjà faits. Il reste bien peu d’indécis, la clé est de convaincre les partisans de se présenter dans les bureaux de scrutin.

Si la réflexion de Silver sur l’importance des données statistiques vous intéresse, je vous laisse un lien vers un article sur le site The Atlantic. Pour les amateurs de baseball, Silver s’est fait connaître grâce à ses travaux sur la sabermétrie appliquée au baseball. Vous cliquez ici.