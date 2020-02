Les Sénateurs attirent moins de spectateurs que la Floride et l’Arizona

Les déboires des Sénateurs d’Ottawa ne se manifestent pas seulement sur la glace, mais aussi dans les estrades.

La formation de la capitale fédérale est celle de la Ligue nationale de hockey qui attire en moyenne le moins de spectateurs à domicile depuis le début de la saison. Seulement 12 157 personnes en moyenne ont assisté aux rencontres au Centre Canadian Tire, selon le réseau ESPN.

C’est moins que les Islanders de New York qui viennent au 30e rang avec 12 691 spectateurs, mais qui évoluent dans deux amphithéâtres différents de petite taille, le Nassau Coliseum et le Barclays Center. C’est aussi inférieur aux Panthers de la Floride et aux Coyotes de l’Arizona, des marchés plutôt hostiles au hockey qui suivent en queue de classement. Le Canadien de Montréal pointe au deuxième rang du circuit Bettman pour le nombre de spectateurs à domicile avec une moyenne de 21 086, derrière les Blackhawks de Chicago.

D'autres sources de revenus

Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a cependant tenté de minimiser l’impact de billets vendus pour son organisation.

«L’assistance, c’est une des six sources de revenus, a dit Melnyk en entrevue avec le quotidien "Ottawa Sun" le mois dernier. C’est important d’avoir nos partisans à nos rencontres, surtout pour qu’ils soient le septième joueur pour l’équipe. Cela donne de l’énergie aux joueurs et cela mène à des victoires, ce qui est très important pour nous.»

Le propriétaire mise sur son nouveau président et chef de la direction Jim Little pour ramener les partisans à l’amphithéâtre situé à Kanata, un quartier d’Ottawa. Ce spécialiste du marketing a travaillé chez Shaw Communications, tout comme chez Bombardier, Bell et la Banque Royale.

«Son défi sera de ramener les spectateurs et les annonceurs, de faire croître cette partie de notre entreprise, et aussi de travailler à améliorer la commercialisation de produit et la vente des boissons et de nourriture», a expliqué Melnyk.

De meilleures performances de l’équipe sur la glace aideraient assurément Little, mais il n’a évidemment aucun contrôle sur cela, puisque cette responsabilité incombe au directeur général Pierre Dorion.

Sa tâche s’avère ardue, car le nouveau président ne pourra pas non plus changer à court terme l’emplacement du Centre Canadian Tire, situé loin du centre-ville, ni la haine viscérale de nombreux partisans envers le propriétaire qui nuisent à la vente de billets des Sénateurs.