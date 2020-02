Pavel Buchnevich s’occupe des Maple Leafs

En plus d’obtenir deux mentions d’aide, Pavel Buchnevich a inscrit le but gagnant, mercredi soir, au Madison Square Garden, où les Rangers de New York l’ont emporté 5 à 3 sur les Maple Leafs de Toronto.

Buchnevich a fait la différence avec son 11e but de la saison, marqué à la fin du deuxième vingt. Il a également contribué aux réussites de Chris Kreider et de Greg McKegg.

Mika Zibanejad et Filip Chytil ont également secoué les cordages pour l’équipe locale.

Du côté des Maple Leafs, Auston Matthews a marqué ses 38e et 39e buts de la saison. John Tavares a aussi touché la cible.

Le gardien Igor Shesterkin a signé sa quatrième victoire de la saison en repoussant 27 des 30 tirs auxquels il a fait face.

En remplacement de Frederik Andersen, blessé au cou, Michael Hutchinson a fait face à 34 tirs devant la cage des Maple Leafs.

Après deux défaites consécutives, la formation torontoise tentera de renouer avec la victoire vendredi, à domicile, contre les Ducks d’Anaheim. Elle fera ensuite un saut au Centre Bell, samedi, pour y affronter le Canadien de Montréal.

Les Bruins doublent les Capitals

À Chicago, Charlie McAvoy a marqué son premier but de la saison, en prolongation, pour permettre aux Bruins de Boston de l’emporter 2 à 1 face aux Blackhawks.

Grâce à ce cinquième gain consécutif, les Bruins se sont hissés en tête du classement général de la LNH, devant les Capitals de Washington.

Sean Kuraly a marqué l’autre but des visiteurs tandis qu’Alex DeBrincat a touché la cible pour l’équipe locale.

Jaroslav Halak a repoussé 21 tirs devant la cage des Bruins. À l’autre bout de la patinoire, Robin Lehner a réalisé 38 arrêts.

Les Bruins tenteront de prolonger leur série victorieuse samedi, au TD Garden, contre les Coyotes de l’Arizona.